57-летняя Азиза вышла замуж за 37-летнего итальянца

Издание Lenta.ru отмечает, что мужу артистки 37 лет. Церемония бракосочетания прошла в присутствии немногочисленных гостей.
"Сейчас не время шиковать", – прокомментировала свое решение журналистам артистка.
Лортэ стал первым официальным мужем Азизы. Они познакомились в минувшем году.
Ранее она состояла в отношениях с питерским бизнесменом Александром Бродолиным, а после расставания закрутила роман с бизнесменом Давидом Григоряном. Азиза также рассказывала о личных отношениях с советским и российским артистом Николаем Караченцовым.