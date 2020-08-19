"Там другие мозги, другое воспитание". Вдова Караченцова прокомментировала заявление Азизы о романе с ее мужем

Вдова российского актера Николая Караченцова Людмила Поргина считает, что певица Азиза заявила о романе с ее мужем, чтобы заработать.

Вдова российского актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина заявила, что у ее покойного супруга не могло быть романа с певицей Азизой, так как она является представительницей "другого мира". Об этом она рассказала в интервью изданию "Собеседник".

"Там другие мозги, другое воспитание. Ни о каком романе речи быть не могло. В этом я абсолютно уверена. Более того, я это докажу на детекторе лжи", – цитирует издание слова Поргиной.

Актриса считает, что сделать заявление о романе с Караченцовым Азизу вынудил кризис.

"Люди лживы. Они готовы зарабатывать на всем", – подытожила вдова актера.

В начале августа Азиза в эфире шоу "На самом деле" на российском "Первом канале" заявила, что пишет автобиографическую книгу, в которой упоминает в том числе и романтические отношения с российским актером Николаем Караченцовым.

Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии Российской Федерации Караченцов был известен по таким фильмам, как "Собака на сене", "Приключения Электроника", "Человек с бульвара Капуцинов", "Трест, который лопнул". Самой известной театральной работой Караченцова является роль графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось".

В 2005 году актер попал в аварию, после чего у него начались серьезные проблемы со здоровьем. В 2017 году у актера диагностировали онкозаболевание. 26 октября 2018 года актера не стало – он умер в реанимации, не дожив одного дня до своего 74-летия.

Караченцов был женат на актрисе Людмиле Поргиной. В браке супруги прожили 43 года.