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09 сентября, 2022
 
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58-летний Кейдж в третий раз стал отцом

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Николас Кейдж женился на Рико Шибата 16 февраля 2021 года в Лас-Вегасе
Николас Кейдж женился на Рико Шибата 16 февраля 2021 года в Лас-Вегасе
Фото: ЕРА

58-летний американский актер Николас Кейдж в третий раз стал отцом – его пятая жена, 27-летняя Рико Шибата родила дочь. Об этом 8 сентября сообщил таблоид People со ссылкой на информацию, полученную от представителя пары.

Родители назвали новорожденную Августа Франческа Коппола Кейдж. 

Контекст:

Николас Кейдж женился на Рико Шибата 16 февраля 2021 года в Лас-Вегасе. 

Первой женой актера была актриса Патриция Аркетт, второй – певица Лиза Мария Пресли, а третьей – официантка Элис Ким. Они расстались в 2016 году. Как отмечает Daily Mail, четвертый брак актера с Эрикой Койке был зарегистрирован в 2019 году и распался через четыре дня. Артист, комментируя этот брак, заявил, что женился в состоянии алкогольного опьянения.

У Кейджа также есть двое детей от предыдущих отношений. В 1990 году сына Уэстона Копполу ему родила актриса Кристина Фалтон. Второй сын Кал-Эл родился в 2005 году в браке с Элис Ким.

Теги: дети, Николас Кейдж
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