Пятая жена 58-летнего Николаса Кейджа беременна первенцем

"Будущие родители находятся в приподнятом настроении!" – цитирует People представителя пары, который эксклюзивно сообщил новость изданию.

Контекст:

Николас Кейдж женился на Рико Шибата 16 февраля 2021 года в Лас-Вегасе. Эта дата была выбрана в честь дня рождения покойного отца актера. Шибата стала пятой женой Кейджа.

Первой женой актера была актриса Патриция Аркетт, второй – певица Лиза Мария Пресли, а третьей – официантка Элис Ким. Они расстались в 2016 году. Как отмечает Daily Mail, четвертый брак актера с Эрикой Койке был зарегистрирован в 2019 году и распался через четыре дня. Артист, комментируя этот брак, заявил, что женился в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент у Кейджа есть двое детей. В 1990 году сына Уэстона Копполу ему родила актриса Кристина Фалтон. Второй сын Кал-Эл родился в 2005 году в браке с Элис Ким.