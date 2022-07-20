  58-летний Питт появился на премьере фильма в Берлине в юбке и розовой блузке. Видео

Свой образ 58-летний артист дополнил бусами и жакетом в тон юбке. Во время дефиле по красной дорожке Питт был обут в массивные ботинки.
"Питт в юбке сделал мой день намного лучше", – отреагировали в сети.
Brad Pitt in a skirt has made my day infinitely better. pic.twitter.com/70oIpnRSgw— kitty. (@THATGlRLKITTY) July 20, 2022
Премьера фильма американского режиссера Дэвида Литча "Быстрее пули" с Питтом в главной роли в кинотеатрах США состоится 5 августа. В Украине премьерный показ запланирован ан 11 августа.