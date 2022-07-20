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20 июля, 2022
 
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58-летний Питт появился на премьере фильма в Берлине в юбке и розовой блузке. Видео

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Питт сыграл в фильме "Быстрее пули" главную роль"
Питт сыграл в фильме "Быстрее пули" главную роль"
Фото: ЕРА

Американский актер Брэд Питт появился на премьер фильма "Быстрее пули", которая состоялась 19 июля в Берлине (Германия), в коричневой юбке до колен и розовой блузке с эффектом помятости. Видео с участием актера в том числе опубликовано на YouTube-канале Whoopsee.

Свой образ 58-летний артист дополнил бусами и жакетом в тон юбке. Во время дефиле по красной дорожке Питт был обут в массивные ботинки. 

ВИДЕО
Видео: Whoopsee / YouTube

"Питт в юбке сделал мой день намного лучше",  отреагировали в сети.

Контекст:

Премьера фильма американского режиссера Дэвида Литча "Быстрее пули" с Питтом в главной роли в кинотеатрах США состоится 5 августа. В Украине премьерный показ запланирован ан 11 августа. 

Теги: Брэд Питт, мода и красота, мужчины
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