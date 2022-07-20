  58-летний Питт появился на премьере фильма в Берлине в юбке и розовой блузке. Видео

Свой образ 58-летний артист дополнил бусами и жакетом в тон юбке. Во время дефиле по красной дорожке Питт был обут в массивные ботинки.

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Видео: Whoopsee / YouTube

"Питт в юбке сделал мой день намного лучше", – отреагировали в сети.

Brad Pitt in a skirt has made my day infinitely better. pic.twitter.com/70oIpnRSgw — kitty. (@THATGlRLKITTY) July 20, 2022