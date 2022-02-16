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16 февраля, 2022
 
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Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото

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С трехлетнего возраста Шайло проявляла себя как мальчик, а в 15 лет она начала носить платья
С трехлетнего возраста Шайло проявляла себя как мальчик, а в 15 лет она начала носить платья
Фото: shilohjoliepitt0027/ Instagram, shiloh_joliepitt_ / Instagram

Шайло Нувель – старшая биологическая дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта. Но в объектив камер папарацци она попадает чаще, чем все остальные ее сводные и родные братья и сестры, вовсе не по этому поводу.

С трехлетнего возраста Шайло проявляла себя как мальчик, выбирала мужскую одежду и просила называть ее Джоном.

"Шайло точно знает, чего хочет, поэтому переубеждать ее бесполезно", – рассказывала Джоли в интервью, отмечая, что не видит ничего плохого в том, что ее дочь подражает братьям в поведении и увлечениях.

В младшей школе Шайло выбирала не девчачьи кружки, а каталась на скейте, увлекалась скалолазанием и посещала уроки футбола.

20 октября 2017 года Анджелина Джоли посетила премьеру мультфильма "Добытчик" в компании двух своих дочерей – 12-летней Захары и 11-летней Шайло, которая не изменила своему стилю, а продолжила коротко стричься и для публичных мероприятий выбирать брючные костюмы с жилеткой.

1 мая 2019 года 12-летняя Шайло попала в объектив камер папарацци по дороге на урок музыки. В этом году в СМИ появилась информация, что девочка начала принимать гормональные препараты, чтобы сменить в будущем пол.

2 сентября 2019 года Анджелина Джоли вместе с детьми – 15-летним Паксом, 14-летней Захарой и 13-летней Шайло были замечены на улицах Санта-Моники. Для этой прогулки Шайло выбрала черную куртку, свободные шорты и кеды.

8 октября 2019 года Захара и Шайло сопровождали маму на премьере фильма "Малефисента: Владычица тьмы" в Риме. На красной дорожке этого мероприятия Джоли позировала в мерцающем черном платье в пол, Захара – в вечернем платье с эффектом омбре, а Шайло – в черной куртке-бомбере и брюках.

Спустя два года – в октябре 2021-го – Джоли с детьми вновь оказалась в Риме. Актриса отправилась в промотур в поддержку фильма "Вечные", и ее 15-летняя дочь в очередной раз оказалась в центре внимание СМИ. Шайло больше не выглядела как мальчик – она отрастила волосы и была одета в девчачьи джинсовые шорты.

24 октября Захара и Шайло в компании мамы дефилировали на красной дорожке Римского международного кинофестиваля. Джоли выбрала для этого мероприятия серебристое длинное платье без бретелек от Versace, Захара появилась в длинном белом платье с золотистыми бретельками, а Шайло была одета в черное платье Versace. Ее образ был дополнен яркими кедами.

28 октября 2021 года Шайло снова привлекла к себе внимание прессы. На премьере фильма "Вечные" в Лондоне 15-летняя девочка появилась в платье Dior, в котором раньше на публике уже появлялась Анджелина Джоли.

На премьере фильма "Вечные" в Лос-Анджелесе Шайло тоже не осталась незамеченной. Для этого мероприятия девушка выбрала бежевый сарафан с асимметричным низом и белоснежные балетки.

В сети обратили внимание, что этот наряд уже видели раньше на ее звездной маме.

В ноябре 2021 года Шайло удалось удивить поклонников и СМИ – она опять оделась как "пацанка". На премьере фильма "Бумага и клей" в Лос-Анджелесе она позировала в черном худи, рваных джинсах и конверсах. Интересно, каким будет ее следующий образ – женственным или мальчиковым?

Контекст:

Шайло Нувель Джоли-Питт родилась 27 мая 2006 года.

Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: Мэддокса (2001), Пакса (2003), Захару (2005), Шайло (2006) и близнецов Вивьен и Нокса (2008). Первые трое – ее приемные дети, а трое младших – рожденные ею от актера Брэда Питта. Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. В мае 2021 года суд вынес решение о совместной опеке бывших супругов над детьми.

Теги: Анджелина Джоли, дети, актер, Брэд Питт, платье, премьеры, актриса, Versace, Dior, одежда, стиль, девочка
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