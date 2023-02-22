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22 февраля, 2023
 
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58-летняя Белуччи закрутила роман с 64-летнии Бертоном – СМИ

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Бертон четыре месяца состоит в отношениях с Белуччи
Бертон четыре месяца состоит в отношениях с Белуччи
Скриншот: Actu people / YouTube

58-летняя итальянская актриса Моника Белуччи состоит в отношениях с 64-летним американским режиссером Тимом Бертоном. Об этом 21 февраля сообщил французский еженедельник Paris Match.

Отмечается, что роман между актрисой и режиссером начался в октябре 2022 года, когда они встретились на кинофестивале имени братьев Люмьер в Лионе (Франция). В публикации подчеркивается, что знаменитости пока что скрывают свои отношения.

На данный момент ни Бертон, ни Белуччи не комментировали заявление СМИ.

ВИДЕО
Видео: euronews (en español) / YouTube


Контекст:

В 1999 году Белуччи вышла замуж за французского актера Венсана Касселя, с которым познакомилась на съемках фильма "Квартира". У пары есть две дочери – Дева и Леони. В августе 2013 года Белуччи и Кассель объявили о разводе.

После расставания с Касселем Белуччи встречалась с французским художником Николя Лефевром. Они расстались в 2019 году.

Бертон в 2014 году расстался с британской актрисой Хеленой Бонем Картер после 13 лет совместной жизни. В фактическом браке у пары родилось двое детей – сын Билли Реймонд (2003) и дочь  Нелл (2007).

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: любовь, Моника Белуччи, Тим Бертон
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