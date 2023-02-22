  58-летняя Белуччи закрутила роман с 64-летнии Бертоном – СМИ

Отмечается, что роман между актрисой и режиссером начался в октябре 2022 года, когда они встретились на кинофестивале имени братьев Люмьер в Лионе (Франция). В публикации подчеркивается, что знаменитости пока что скрывают свои отношения.
На данный момент ни Бертон, ни Белуччи не комментировали заявление СМИ.
В 1999 году Белуччи вышла замуж за французского актера Венсана Касселя, с которым познакомилась на съемках фильма "Квартира". У пары есть две дочери – Дева и Леони. В августе 2013 года Белуччи и Кассель объявили о разводе.
После расставания с Касселем Белуччи встречалась с французским художником Николя Лефевром. Они расстались в 2019 году.
Бертон в 2014 году расстался с британской актрисой Хеленой Бонем Картер после 13 лет совместной жизни. В фактическом браке у пары родилось двое детей – сын Билли Реймонд (2003) и дочь Нелл (2007).