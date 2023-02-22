  58-летняя Белуччи закрутила роман с 64-летнии Бертоном – СМИ

Бертон четыре месяца состоит в отношениях с Белуччи Скриншот: Actu people / YouTube

Отмечается, что роман между актрисой и режиссером начался в октябре 2022 года, когда они встретились на кинофестивале имени братьев Люмьер в Лионе (Франция). В публикации подчеркивается, что знаменитости пока что скрывают свои отношения.

На данный момент ни Бертон, ни Белуччи не комментировали заявление СМИ.

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Видео: euronews (en español) / YouTube



