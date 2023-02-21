58-летняя Белуччи снялась для обложки Vogue в чулках и пиджаке

58-летняя актриса позирует в кадре в чулках и пиджаке, дополнив образ декорированной перьями шляпой.
В описании снимка отмечается, что актриса во время интервью с журналистами говорила о том, что делает ее счастливой именно сейчас. Номер с Белуччи будет доступен в продаже 25 февраля.
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Белуччи родилась 30 сентября 1964 года. Мировую известность ей принесли роли в фильмах "Дракула", "Малена", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "По млечному пути", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра".
В 1999 году Белуччи вышла замуж за французского актера Венсана Касселя, с которым познакомилась на съемках фильма "Квартира". У пары есть две дочери – Дева и Леони. В августе 2013 года Белуччи и Кассель объявили о разводе.