58-летняя Белуччи снялась для обложки Vogue в чулках и пиджаке

58-летняя актриса позирует в кадре в чулках и пиджаке, дополнив образ декорированной перьями шляпой.

В описании снимка отмечается, что актриса во время интервью с журналистами говорила о том, что делает ее счастливой именно сейчас. Номер с Белуччи будет доступен в продаже 25 февраля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue Greece (@voguegreece)