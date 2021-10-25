"Красота вне времени", "Лучшая во всем мире". 57-летняя Моника Белуччи показала дерзкое декольте

На новом снимке Белуччи позировала в платье Chanel черного цвета с открытыми плечами и акцентом на декольте Фото: monicabellucciofficiel / Instagram

На снимке она позировала в платье Chanel черного цвета с открытыми плечами и акцентом на декольте. Голую шею 57-летней актрисы украшало колье.

"На обеде в Musée des Arts décoratifs в Париже по случаю выставки Cartier и исламское искусство", – подписала публикацию Беллуччи.

Ее пост набрал почти 300 тыс. лайков.

"Красота вне времени", – оставила свой комментарий под фото фолловер patty_patty_patty_ty.

"Лучшая во всем мире", – подписала снимок andriana_mocherad_.

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