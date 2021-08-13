"Я хотела ее поцеловать". Моника Белуччи снялись с Кароль Буке в лесбийской фотосессии

На фото 56-летняя Белуччи и 63-летняя Буке изображают влюбленную пару и позируют в чувственных позах, в том числе за мгновение до поцелуя.

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Эта фотосессия – своеобразная реклама новой комедии "Фантазии" режиссеров Давида и Стефана Фонкинос, в которой актрисы сыграли двух лесбиянок. В одном из постов Белуччи анонсировала премьеру фильма на 18 августа.

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В интервью Paris Match Белуччи заявила, что согласилась на съемки только потому, что хотела поцеловать Буке.

"Я снялась в этом фильме потому, что хотела поцеловать Кароль Буке. Она много говорит и улыбается, но в ней есть таинственность, которая меня ужасно привлекает", – призналась Белуччи.

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