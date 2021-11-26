"Какая же она красивая", "Моника вечна". Белуччи снялась в необычном украшении

Подписчики поставили под снимком с Белуччи больше 95 тыс. лайков.
"Какая же она красивая", – прокомментировала ida.permanent.
"Моника вечна", – написал prk92.
"Извините, я должен сказать, что вы самая красивая женщина в мире", – оставил свой комментарий tony.federico.773.
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Белуччи родилась 30 сентября 1964 года. Мировую известность ей принесли роли в фильмах "Дракула", "Малена", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "По млечному пути", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра".
В 1999 году Белуччи вышла замуж за французского актера Венсана Касселя, с которым познакомилась на съемках фильма "Квартира". У пары есть две дочери – Дева и Леони. В августе 2013 года Белуччи и Кассель объявили о разводе.