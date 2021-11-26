"Какая же она красивая", "Моника вечна". Белуччи снялась в необычном украшении

Подписчики поставили под снимком с Белуччи больше 90 тыс. лайков Фото: monicabellucciofficiel / Instagram

Подписчики поставили под снимком с Белуччи больше 95 тыс. лайков.

"Какая же она красивая", – прокомментировала ida.permanent.

"Моника вечна", – написал prk92.

"Извините, я должен сказать, что вы самая красивая женщина в мире", – оставил свой комментарий tony.federico.773.

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