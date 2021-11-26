Бульвар Шоубиз
 
26 ноября, 2021
 
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"Какая же она красивая", "Моника вечна". Белуччи снялась в необычном украшении

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Подписчики поставили под снимком с Белуччи больше 90 тыс. лайков
Подписчики поставили под снимком с Белуччи больше 90 тыс. лайков
Фото: monicabellucciofficiel / Instagram

25 ноября Instagram-аккаунт французского ювелирного дома Cartier опубликовал портрет итальянской актрисы и модели Моники Белуччи. На фото она позирует с открытыми плечами и с украшением на шее в виде крокодила, который сам себя кусает за хвост.

Подписчики поставили под снимком с Белуччи больше 95 тыс. лайков.

"Какая же она красивая", – прокомментировала ida.permanent.

"Моника вечна", – написал prk92.

"Извините, я должен сказать, что вы самая красивая женщина в мире", – оставил свой комментарий tony.federico.773.

Контекст:

Белуччи родилась 30 сентября 1964 года. Мировую известность ей принесли роли в фильмах "Дракула", "Малена", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "По млечному пути", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра".

В 1999 году Белуччи вышла замуж за французского актера Венсана Касселя, с которым познакомилась на съемках фильма "Квартира". У пары есть две дочери – Дева и Леони. В августе 2013 года Белуччи и Кассель объявили о разводе.

Теги: платье, Моника Белуччи, крокодилы, актриса, Cartier
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