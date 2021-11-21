Бульвар Шоубиз
 
21 ноября, 2021
 
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"Ангельская красота", "Просто невероятная". Дочь Белуччи и Касселя раздвинула ноги на новом фото

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Под публикацией Девы подписчики поставили больше 60 тыс. лайков и написали две сотни комплиментов
Под публикацией Девы подписчики поставили больше 60 тыс. лайков и написали две сотни комплиментов
Фото: d.casseluxxi / Instagram

Дочь итальянской актрисы Моники Белуччи и французского актера Венсана Касселя 20 ноября поделилась в Instagram новым фото, на котором запечатлена сидя, раздвинув ноги. Ее образ дополнили белая блуза от Dior и вуаль.

"Атмосферно", – подписала фото 17-летняя Дева.

Подписчики поставили под публикацией больше 60 тыс. лайков и написали две сотни комплиментов.

"Дева, ты просто невероятная", – прокомментировала iam.roxyyyy.

"Нереальная девушка", – написал notdeadhansel.

"Ангельская красота", – отметил artur_sergeev83.

Контекст:

Дева Кассель родилась 12 сентября 2004 года в Риме. Она старшая дочь Белуччи и Касселя. Дебют Девы как фотомодели состоялся осенью 2020 года, когда ее фото впервые было опубликовано на обложке Elle. Тогда она позировала в наряде от итальянского модного дома Dolce&Gabbana.

Теги: Моника Белуччи, модель, Венсан Кассель, Дева Кассель
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