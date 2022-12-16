"Эта женщина такая сексуальная", "Мой сладкий сон". Белуччи снялась для обложки глянца в прозрачной блузке без белья

Актриса позирует в кадре в черных брюках и блестящей прозрачной блузке без белья. Автором фото является бельгийский фотограф Зеб Даймен.

"Эта женщина такая красивая и такая сексуальная", – восхитились в сети.

"Мой сладкий сон", – написали поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)