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16 декабря, 2022
 
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"Эта женщина такая сексуальная", "Мой сладкий сон". Белуччи снялась для обложки глянца в прозрачной блузке без белья

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Белуччи родилась в 1964 году
Белуччи родилась в 1964 году
Фото: ЕРА

Итальянская актриса Моника Белуччи стала героиней нового номера французского издания Madame. Фото обложки журнала со своим изображением актриса разместила 16 декабря в Instagram.

Актриса позирует в кадре в черных брюках и блестящей прозрачной блузке без белья. Автором фото является бельгийский фотограф Зеб Даймен.

"Эта женщина такая красивая и такая сексуальная", – восхитились в сети.

"Мой сладкий сон", – написали поклонники.

Контекст:

Белуччи родилась 30 сентября 1964 года. Мировую известность ей принесли роли в фильмах "Дракула", "Малена", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "По млечному пути", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра".

В 1999 году Белуччи вышла замуж за французского актера Венсана Касселя, с которым познакомилась на съемках фильма "Квартира". У пары есть две дочери – Дева и Леони. В августе 2013 года Белуччи и Кассель объявили о разводе.

Теги: Моника Белуччи, актриса, фото
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