58-летняя звезда сериала "Эмили в Париже" пришла на показ мод в полностью прозрачном платье, засветив соски

В публикации отмечается, что 58-летняя французская актриса привлекла внимание окружающих на показе осенне-зимней коллекции 2022/2023 бренда Ami 19 января в рамках Парижской недели мужской моды в облегающем прозрачном зеленом платье без бюстгальтера. Она дополнила образ черным пальто, серебряными туфлями с ремешками и одной серьгой.

Фото актрисы 21 января были опубликованы в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Revista Sarah (@revistasarah)