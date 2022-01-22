58-летняя звезда сериала "Эмили в Париже" пришла на показ мод в полностью прозрачном платье, засветив соски

В публикации отмечается, что 58-летняя французская актриса привлекла внимание окружающих на показе осенне-зимней коллекции 2022/2023 бренда Ami 19 января в рамках Парижской недели мужской моды в облегающем прозрачном зеленом платье без бюстгальтера. Она дополнила образ черным пальто, серебряными туфлями с ремешками и одной серьгой.
Фото актрисы 21 января были опубликованы в Instagram.
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Филиппин Леруа-Болье родилась 25 апреля 1963 года в западном пригороде Парижа Булонь-Бийанкур. На экране она дебютировала в 1983 году в кинокомедии французского режиссера Роже Вадима "Вечеринка с сюрпризами". Сегодня она наиболее известна по роли Сильви в сериале Netflix "Эмили в Париже".