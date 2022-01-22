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22 января, 2022
 
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58-летняя звезда сериала "Эмили в Париже" пришла на показ мод в полностью прозрачном платье, засветив соски

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В прозрачном платье Филиппин Леруа-Болье посетила показ осенне-зимней коллекции 2022/2023 бренда Ami
В прозрачном платье Филиппин Леруа-Болье посетила показ осенне-зимней коллекции 2022/2023 бренда Ami
Фото: philippineleroybeaulieu / Instagram

Французская актриса Филиппин Леруа-Болье, известная по роли Сильви в сериале Netflix "Эмили в Париже", посетила Неделю мужской моды в Париже в полностью прозрачном зеленом платье без бюстгальтера, засветив соски. Об этом 21 января написало американское издание People.

В публикации отмечается, что 58-летняя французская актриса привлекла внимание окружающих на показе осенне-зимней коллекции 2022/2023 бренда Ami 19 января в рамках Парижской недели мужской моды в облегающем прозрачном зеленом платье без бюстгальтера. Она дополнила образ черным пальто, серебряными туфлями с ремешками и одной серьгой.

Фото актрисы 21 января были опубликованы в Instagram.

Контекст:

Филиппин Леруа-Болье родилась 25 апреля 1963 года в западном пригороде Парижа Булонь-Бийанкур. На экране она дебютировала в 1983 году в кинокомедии французского режиссера Роже Вадима "Вечеринка с сюрпризами". Сегодня она наиболее известна по роли Сильви в сериале Netflix "Эмили в Париже".

Теги: сериал, Netflix, платье, актриса, показ, бюстгальтер
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