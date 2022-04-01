  60-летний Джим Керри объявил об уходе на пенсию

Он подчеркнул, что если будет интересный сценарий, он, вероятно, вернется на съемочную площадку, но на данный момент сделал в карьере паузу.

"Мне очень нравится моя спокойная жизнь, и я очень люблю наносить краски на холст, и я очень люблю свою духовную жизнь. Я сделал достаточно. Меня достаточно", – заявил он.

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Видео: Access / YouTube