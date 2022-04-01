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01 апреля, 2022
 
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60-летний Джим Керри объявил об уходе на пенсию

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Керри: Я сделал достаточно
Керри: Я сделал достаточно
Фото: ЕРА

60-летний американский актер Джим Керри в комментарии Access Hollywood заявил, что готов к завершению карьеры в кино и уходит на пенсию.

Он подчеркнул, что если будет интересный сценарий, он, вероятно, вернется на съемочную площадку, но на данный момент сделал в карьере паузу.

"Мне очень нравится моя спокойная жизнь, и я очень люблю наносить краски на холст, и я очень люблю свою духовную жизнь. Я сделал достаточно. Меня достаточно",  заявил он. 

ВИДЕО
Видео: Access / YouTube
Контекст:

Самые известные фильмы с участием Джима Керри – "Маска" (1994), "Бэтмен навсегда" (1995), "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" (1994), "Эйс Вентура 2: Когда зовет природа", "Гринч  похититель Рождества» (2000). 

Теги: кино, карьера, Джим Керри, пенсия
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