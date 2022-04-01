  60-летний Джим Керри объявил об уходе на пенсию

Он подчеркнул, что если будет интересный сценарий, он, вероятно, вернется на съемочную площадку, но на данный момент сделал в карьере паузу.
"Мне очень нравится моя спокойная жизнь, и я очень люблю наносить краски на холст, и я очень люблю свою духовную жизнь. Я сделал достаточно. Меня достаточно", – заявил он.
Самые известные фильмы с участием Джима Керри – "Маска" (1994), "Бэтмен навсегда" (1995), "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" (1994), "Эйс Вентура 2: Когда зовет природа", "Гринч – похититель Рождества» (2000).