60-летний солист Red Hot Chili Peppers сходил на свидание с 25-летней украинской актрисой

Рокер и актриса сначала пообедали в кафе на террасе салатами и сэндвичами, а потом пошли прогуляться.

Вполне вероятно, что Мазепа – новая девушка рокера, ведь Кидис в последние годы встречался с девушками намного моложе него, пишет издание.

Контекст:

Марина Мазепа – выпускница Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств. Живет в США. Там телезрители ее знают по участию в шоу талантов: So You Think You Can Dance, France's Got Talent и Ukraine's Everyone Dance! Она также сыграла в нескольких фильмах, в частности в римейке "Обители зла" и "Девушка в лесу".

После начала полномасштабной войны Марина использовала свои соцсети для донесения информации до англоязычной аудитории. Она также выходила на митинги в разных странах и призывала помогать Украине.

Энтони Кидис – американский рокер, один из основателей группы Red Hot Chili Peppers.

Группа продала более 100 млн пластинок по всему миру, что сделало их одной из самых успешных групп в истории музыки.