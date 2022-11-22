60-летний солист Red Hot Chili Peppers сходил на свидание с 25-летней украинской актрисой

В свои 60 лет Энтони Кидис активно выступает на сцене Фото: chilipeppers / Instagram

Рокер и актриса сначала пообедали в кафе на террасе салатами и сэндвичами, а потом пошли прогуляться.

Вполне вероятно, что Мазепа – новая девушка рокера, ведь Кидис в последние годы встречался с девушками намного моложе него, пишет издание.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений MARINA MAZEPA | * LA (@marina_mazepa)