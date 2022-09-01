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01 сентября, 2022
 
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Фронтмен Red Hot Chili Peppers в Майами вышел на сцену с украинским флагом. Фото

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Кидис: Любите Украину
Кидис: Любите Украину
Фото: Red Hot Chili Peppers / Facebook

Фронтмен американской группы Red Hot Chili Peppers (RHCP) Энтони Кидис во время концерта в Майами вышел на сцену с украинским флагом. Соответствующее фото опубликовано на странице коллектива в Facebook.

"Любите Украину", – подписали снимок артисты.

https://www.facebook.com/ChiliPeppers/posts/pfbid033Dyxfrnrz31dGrEXbCGvjjrq8oDxnBrj4CFncZtg2NCmRWWuJcYukdXe1rBEXrBjl

Контекст:

RHCP приезжали в Украину с концертами дважды – в 2014-м и 2016 году.

Теги: Майами, флаг, концерт, Red Hot Chili Peppers
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