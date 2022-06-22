"Украина восстанет из пепла, как Феникс". Кончита Вурст выступила в Амстердаме в поддержку Украины. Видео

Победитель "Евровидения 2014", австрийский певец Том Ньюверз, который выступает в образе бородатой певицы Кончиты Вурст, исполнил свой знаменитый хит Rise Like Phoenix. Видео его выступления опубликовано на YouTube-канале "1+1".

"Если вы верите в ценности Европейского союза, то вы, безусловно, должны быть частью этого союза. Поэтому очень надеюсь, что Украина очень скоро к нам присоединится. Давайте вместе обнимать Украину, ведь она восстанет из пепла, как Феникс", – обратился к зрителям со сцены артист.

ВИДЕО

Контекст:

Это уже третий подобный марафон в поддержку Украины. Первый состоялся в марте в Польше, второй – в мае в Германии.

Кроме Кончиты Вурст, участие в мероприятии приняли украинские исполнительницы Руслана Лыжичко, Джамала и группа Kalush Orchestra, которые в 2004-м, 2016-м и 2022 году побеждали на конкурсе, а также Верка Сердючка, которая в 2007 году заняла второе место.

Кроме того, на сцене выступили звезды "Евровидения" из других стран: датская певица, победительница конкурса в 2013 году Эммили де Форест, представители Финляндии и Нидерландов на конкурсе в 2021 году Blind Channel и Жангу Макрой, а также представители Нидерландов и Германии на "Евровидении 2022" S10 и Малик Харрис.