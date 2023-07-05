60-летняя Деми Мур показала фигуру в бикини

"Счастливого Дня независимости! Не забудьте солнцезащитный крем", – написала она.

В подборку актриса также добавила видео. Она показала, как прыгает на надувном матрасе.

4 июля – День независимости США.

Контекст:

Деми Мур родилась 11 ноября 1962 года в городе Розуэлл (штат Нью-Мексико).



В 16 лет Мур бросила школу, уехала из родительского дома и стала моделью. В начале 1980-х она дебютировала в телесериале "Главный госпиталь". Популярность пришла к начинающей актрисе в 1990 году после фильма "Привидение", где она сыграла вместе с Патриком Суэйзи. Широкую известность получила после картин "Непристойное предложение", "Разоблачение", "Стриптиз" и "Солдат Джейн".