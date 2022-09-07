"Женщина – огонь", "Выглядит подтянутой". В сети обсуждают снимки 59-летней Деми Мур в купальниках разного кроя

Актриса во время съемки сменила два пляжных наряда. На заглавном фото она позирует в полный рост в белом купальнике, а на втором снимке запечатлена лежа в черном бикини.

"Впитывая последние дни лета", – подписала снимки актриса.

"Выглядит подтянутой", – оценили снимки пользователи сети.

"Женщина – огонь", – восхитились поклонники.

16 августа 2022 года актриса поделилась первыми фото из отпуска.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi Moore (@demimoore)