"Женщина – огонь", "Выглядит подтянутой". В сети обсуждают снимки 59-летней Деми Мур в купальниках разного кроя

Актриса во время съемки сменила два пляжных наряда. На заглавном фото она позирует в полный рост в белом купальнике, а на втором снимке запечатлена лежа в черном бикини.
"Впитывая последние дни лета", – подписала снимки актриса.
"Выглядит подтянутой", – оценили снимки пользователи сети.
"Женщина – огонь", – восхитились поклонники.
16 августа 2022 года актриса поделилась первыми фото из отпуска.
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Деми Мур родилась 11 ноября 1962 года в городе Розуэлл (штат Нью-Мексико).
В 16 лет Мур бросила школу, уехала из родительского дома и стала моделью. В начале 1980-х дебютировала в телесериале "Главный госпиталь". Популярность пришла к начинающей актрисе в 1990 году после фильма "Привидение", где она сыграла вместе с Патриком Суэйзи. Широкую известность получила после картин "Непристойное предложение", "Разоблачение", "Стриптиз" и "Солдат Джейн".