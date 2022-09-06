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07 сентября, 2022
 
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"Ну хоть так". 38-летняя жена 68-летнего Макаревича показала селфи с мужем

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Кляйн четвертая жена Макаревича
Кляйн – четвертая жена Макаревича
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Супруга фронтмена российской группы "Машина времени" Андрея Макаревича, израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн 6 сентября в Instagram разместила селфи, на котором запечатлена вместе с мужем в лифте.

"Ну хоть так", – подписала снимок 38-летняя супруга 68-летнего артиста.

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.

Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.

У пары есть сын Эйтан. Ребенок родился 30 марта 2022 года в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку".

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах. В сентябре российский минюст внес певца в список "иноагентов".

Теги: Андрей Макаревич, селфи, семья, Эйнат Кляйн
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