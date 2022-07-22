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22 июля, 2022
 
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"Какой славный пацанчик!" Жена Макаревича крупным планом показала их трехмесячного сына

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Кляйн и Макаревич поженились в 2019 году
Кляйн и Макаревич поженились в 2019 году
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Супруга фронтмена российской группы "Машина времени" Андрея Макаревича, израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн 20 июля в Instagram показала фото их сына Эйтана.

На снимке ребенок лежит и смотрит в объектив камеры. Жена Макаревича запечатлела ребенка крупным планом.

"Картинка для привлечения внимания", – написала она.

Кляйн в посте со снимком сына анонсировала "винное мероприятие на 300 гостей". По словам Кляйн, готовя такое мероприятие с трехмесячным ребенком на руках, она "едва не налила себе мороженого в бокал, а вина в рожок".

"Но, кажется, мы справились!" – отметила она.

Мероприятие проходило в Тель-Авиве 21 июля.

"Какой славный пацанчик! Здоровья!" – прокомментировала подписчица elenaiurevnataratonova.

"Какой сладкий", – написала irinaraykhman.

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.

Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.

О рождении сына Эйтана стало известно 6 апреля. Ребенок родился 30 марта в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.

От предыдущих отношений у Макаревича есть трое детей: внебрачная дочь Дана (1975), сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна (2000), матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.

Теги: Россия, Украина, Израиль, дети, Тель-Авив, Машина времени, ребенок, музыкант, фото, Эйнат Кляйн, жена
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