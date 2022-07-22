"Какой славный пацанчик!" Жена Макаревича крупным планом показала их трехмесячного сына

Кляйн и Макаревич поженились в 2019 году Фото: Андрей Макаревич / Facebook

На снимке ребенок лежит и смотрит в объектив камеры. Жена Макаревича запечатлела ребенка крупным планом.

"Картинка для привлечения внимания", – написала она.

Кляйн в посте со снимком сына анонсировала "винное мероприятие на 300 гостей". По словам Кляйн, готовя такое мероприятие с трехмесячным ребенком на руках, она "едва не налила себе мороженого в бокал, а вина в рожок".

"Но, кажется, мы справились!" – отметила она.

Мероприятие проходило в Тель-Авиве 21 июля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Einat Klein | Эйнат Кляйн (@_einatklein_)

"Какой славный пацанчик! Здоровья!" – прокомментировала подписчица elenaiurevnataratonova.

"Какой сладкий", – написала irinaraykhman.