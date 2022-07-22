"Какой славный пацанчик!" Жена Макаревича крупным планом показала их трехмесячного сына

На снимке ребенок лежит и смотрит в объектив камеры. Жена Макаревича запечатлела ребенка крупным планом.
"Картинка для привлечения внимания", – написала она.
Кляйн в посте со снимком сына анонсировала "винное мероприятие на 300 гостей". По словам Кляйн, готовя такое мероприятие с трехмесячным ребенком на руках, она "едва не налила себе мороженого в бокал, а вина в рожок".
"Но, кажется, мы справились!" – отметила она.
Мероприятие проходило в Тель-Авиве 21 июля.
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"Какой славный пацанчик! Здоровья!" – прокомментировала подписчица elenaiurevnataratonova.
"Какой сладкий", – написала irinaraykhman.
Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.
Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.
О рождении сына Эйтана стало известно 6 апреля. Ребенок родился 30 марта в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.
От предыдущих отношений у Макаревича есть трое детей: внебрачная дочь Дана (1975), сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна (2000), матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская.
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.
В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.