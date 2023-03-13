  60-летняя Йео стала первой женщиной азиатского происхождения, которая получила "Оскар" за главную роль. Что сказала актриса в своей речи

Йео: Женщины, не позволяйте никому говорить вам, что вы уже слишком стары для чего-либо Фото: ЕРА

Йео стала первой женщиной азиатского происхождения, которая выиграла "Оскар" в этой номинации, отмечает Variety.

Выступая после награждения, Йео обратилась к "маленьким мальчикам и девочкам, которые похожи на нее", заявив, что ее победа – это "доказательство того, что нужно мечтать масштабно и мечты сбываются".

"И женщины, не позволяйте никому говорить вам, что вы уже слишком стары для чего-либо. Никогда не сдавайтесь", – сказала она.

Йео посвятила победу своей матери.

"Моей маме 84. Она смотрит церемонию со всей семьей и друзьями в Малайзии – я люблю вас. А также всю мою расширенную семью в Гонконге, где я начала свою карьеру. Спасибо, что позволили мне опереться на ваши плечи, чтобы засиять и быть здесь сегодня. Спасибо моей семье, спасибо Киноакадемии – это момент создания истории", – подчеркнула малайзийская актриса.

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Видео: ABC7 / YouYube