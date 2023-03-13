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13 марта, 2023
 
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60-летняя Йео стала первой женщиной азиатского происхождения, которая получила "Оскар" за главную роль. Что сказала актриса в своей речи

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Йео: Женщины, не позволяйте никому говорить вам, что вы уже слишком стары для чего-либо
Йео: Женщины, не позволяйте никому говорить вам, что вы уже слишком стары для чего-либо
Фото: ЕРА

60-летняя малайзийская актриса Мишель Йео 13 марта получила "Оскар" за главную роль в американском комедийном боевике "Все везде и сразу". Она сыграла в картине американку китайского происхождения, которой предстоит спасти мультивселенную. Запись ее почти трехминутного выступления опубликована на странице американского канала ABC7 в YouTube.

Йео стала первой женщиной азиатского происхождения, которая выиграла "Оскар" в этой номинации, отмечает Variety.

Выступая после награждения, Йео обратилась к "маленьким мальчикам и девочкам, которые похожи на нее", заявив, что ее победа – это "доказательство того, что нужно мечтать масштабно и мечты сбываются".

"И женщины, не позволяйте никому говорить вам, что вы уже слишком стары для чего-либо. Никогда не сдавайтесь", – сказала она. 

Йео посвятила победу своей матери.

"Моей маме 84. Она смотрит церемонию со всей семьей и друзьями в Малайзии  я люблю вас. А также всю мою расширенную семью в Гонконге, где я начала свою карьеру. Спасибо, что позволили мне опереться на ваши плечи, чтобы засиять и быть здесь сегодня. Спасибо моей семье, спасибо Киноакадемии  это момент создания истории", – подчеркнула малайзийская актриса.

ВИДЕО
Видео: ABC7 / YouYube
Контекст:

Йео родилась 6 августа 1962 года в городе Ипох (Малайзия).

Она дебютировала в Голливуде в фильме о Джеймсе Бонде 1997 года "Завтра никогда не умрет". Йео номинировалась на премию BAFTA за главную женскую роль в фильме "Крадущийся тигр, затаившийся дракон", она – обладательница премии Азиатской киноакадемии за вклад в развитие азиатского кино.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Оскар, актриса, Оскар 2023, Мишель Йео
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