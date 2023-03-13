Невзоров прокомментировал вручение "Оскара" фильму о Навальном: Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз

Невзоров: "Оскар" Навального – это, прежде всего, "опускание" Путина, а потом уже все остальное Фото: Александр Невзоров / Facebook

По словам Невзорова, члены Академии кинематографических искусств и наук, присудившие "Оскар" фильму о Навальном таким образом продемонстрировали свое отношение к президенту РФ Владимиру Путину как к преступнику.

"Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз. "Оскар" Навального – это, прежде всего, "опускание" Путина, а потом уже все остальное. "Оскар" – прекрасный гвоздь, который в голову обывателя входит по "самую шляпку". Влияние этой премии огромно и сверхавторитетно, – написал Невзоров. – Для тех, кто елозил, для всех "неоднозначников" это мощный электрический разряд, который заваривает им мозг самым правильным образом. Для сотен миллионов теперь не осталось сомнений. Путин намертво закреплен в головах как преступник, как злобный и трусливый отравитель, как позор человечества".

Публицист назвал присуждение "Оскара" фильму "Навальный" "серьезнейшим вкладом в победу" и заявил, что премия в данном случае "становится "Хаймарсом" невиданной мощи.