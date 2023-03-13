Невзоров прокомментировал вручение "Оскара" фильму о Навальном: Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз

По словам Невзорова, члены Академии кинематографических искусств и наук, присудившие "Оскар" фильму о Навальном таким образом продемонстрировали свое отношение к президенту РФ Владимиру Путину как к преступнику.
"Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз. "Оскар" Навального – это, прежде всего, "опускание" Путина, а потом уже все остальное. "Оскар" – прекрасный гвоздь, который в голову обывателя входит по "самую шляпку". Влияние этой премии огромно и сверхавторитетно, – написал Невзоров. – Для тех, кто елозил, для всех "неоднозначников" это мощный электрический разряд, который заваривает им мозг самым правильным образом. Для сотен миллионов теперь не осталось сомнений. Путин намертво закреплен в головах как преступник, как злобный и трусливый отравитель, как позор человечества".
Публицист назвал присуждение "Оскара" фильму "Навальный" "серьезнейшим вкладом в победу" и заявил, что премия в данном случае "становится "Хаймарсом" невиданной мощи.
Церемония вручения премии "Оскар" состоялась в ночь на 13-е марта. Присуждение "Оскара" фильму "Навальный" возмутило украинцев.
В этой же номинации на победу претендовала лента о воспитанниках детского приюта в Лисичанске "Дом из заноз".
Азад Сафаров – второй режиссер и продюсер этого фильма, комментируя победу ленты "Навальный", заявил, что "российская пропаганда очень хорошо действует и умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев".