Time назвал малайзийскую актрису Мишель Йео иконой 2022 года

В публикации на сайте издания отмечается, что в Лос-Анджелесе "каждый хочет пожать ей руку и запомниться ей, но все это непривычно для актрисы, так как азиатским актерам долгое время предлагали стереотипные или несущественные роли".
Йео призналась, что завидует возможностям, которые есть у других голливудских актрис ее возраста – Кейт Бланшетт, Оливии Колман, Хелен Миррен.
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Йео родилась 6 августа 1962 года в г. Ипох (Малайзия).
Она дебютировала в Голливуде в фильме про Джеймса Бонда 1997 года "Завтра никогда не умрет". Йео номинировалась на премию BAFTA за главную женскую роль в фильме "Крадущийся тигр, затаившийся дракон", она – обладательница премии Азиатской Киноакадемии за вклад в развитие азиатского кино.
Последний на данный момент фильм с участием актрисы – картина "Все везде и сразу".