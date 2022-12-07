Time назвал малайзийскую актрису Мишель Йео иконой 2022 года

Йео призналась, что завидует возможностям, которые есть у голливудских актрис ее возраста Фото: ЕРА

В публикации на сайте издания отмечается, что в Лос-Анджелесе "каждый хочет пожать ей руку и запомниться ей, но все это непривычно для актрисы, так как азиатским актерам долгое время предлагали стереотипные или несущественные роли".

Йео призналась, что завидует возможностям, которые есть у других голливудских актрис ее возраста – Кейт Бланшетт, Оливии Колман, Хелен Миррен.

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