67-летнего Серова, который провел в реанимации 10 суток, выписали из больницы – администратор певца

Об этом 21 октября сообщил портал teleprogramma.pro со ссылкой на администратора 67-летнего певца. Имени администратора издание не опубликовало.

"Про него разное писали за последнее время. Но хочу сказать, что Александр Николаевич сегодня выписывается. Все с ним нормально", – цитирует администратора портал.

Контекст:

О госпитализации Серова стало известно 9 октября. По данным российского издания kp.ru, у него было повреждено 75% легких.

11 октября российский композитор Игорь Крутой, долгое время сотрудничавший с певцом, призвал помолиться о Серове и "при возможности поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани".

Александр Серов родился 24 марта 1954 года в Украине, в селе Ковалевка под Николаевом. Строил карьеру в России. В 2004 году получил звание народного артиста РФ. Наиболее известные песни из его репертуара – "Ты меня любишь", "Как быть", "Мадонна", "Я люблю тебя до слез".