73-летняя Вера Вонг снялась в купальнике

Свой образ модельер дополнила короной и яркими туфлями на массивной платформе.

"Утро после Нового года. Кофе возле бассейна", – подписала снимок Вонг.

Контекст:

Вера Эллен Вонг родилась 27 июня 1949 года и выросла в Нью-Йорке. В течение 17 лет возглавляла американскую редакцию Vogue. После нее главным редактором модного издания стала Анна Винтур.

Вонг известна тем, что создает свадебные платья для знаменитостей. Среди ее клиенток были британский дизайнер Виктория Бекхэм, канадская певица Аврил Лавин, американская певица и актриса Дженнифер Лопес, американская актриса и бывшая модель Шэрон Стоун и американская модель Ким Кардашян. Также свадебные платья Вонг часто упоминаются в фильмах и сериалах.