Бульвар Шоубиз
 
04 января, 2023
 
Новости

73-летняя Вера Вонг снялась в купальнике

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Вонг родилась в 1949 году в Нью-Йорке
Вонг родилась в 1949 году в Нью-Йорке
Фото: verawanggang / Instagram

73-летняя американский модельер свадебных платьев и бывшая фигуристка Вера Вонг 3 января в Instagram опубликовала снимки, на которых она запечатлена в белом купальнике.

Свой образ модельер дополнила короной и яркими туфлями на массивной платформе.

"Утро после Нового года. Кофе возле бассейна", – подписала снимок Вонг. 

Контекст:

Вера Эллен Вонг родилась 27 июня 1949 года и выросла в Нью-Йорке.  В течение 17 лет возглавляла американскую редакцию Vogue. После нее главным редактором модного издания стала Анна Винтур.

Вонг известна тем, что создает свадебные платья для знаменитостей. Среди ее клиенток были британский дизайнер Виктория Бекхэм, канадская певица Аврил Лавин, американская певица и актриса Дженнифер Лопес, американская актриса и бывшая модель Шэрон Стоун и американская модель Ким Кардашян. Также свадебные платья Вонг часто упоминаются в фильмах и сериалах.

Теги: кофе, купальник, дизайнер, бассейн, Вера Вонг
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