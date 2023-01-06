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06 января, 2023
 
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74-летняя Мэй Маск показала, как выглядит без макияжа

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Мэй Маск родилась в 1948 году в Канаде
Мэй Маск родилась в 1948 году в Канаде
Фото: mayemusk / Instagram

74-летняя канадская модель южноафриканского происхождения, писательница и диетолог Мэй Маск, мать основателя компании SpaceX, изобретателя Илона Маска, 6 января в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в постели.

Мэй Маск позирует в кадре в пижаме без макияжа вместе со своим питомцем. Она отметила, что фото было сделано во время просмотра телевизора.

Контекст:

Мэй Маск родилась в 1948 году в Канаде. В качестве модели она снималась в рекламе Target, Virgin America и Clinique, а также исполнила роль в клипе американской певицы Бейонсе Haunted. В настоящее время Маск работает диетологом и читает лекции о здоровом питании.

Она мать троих детей, самым известным из которых является изобретатель Илон Маск.

Теги: Илон Маск, модель, Мэй Маск, макияж
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