76-летний Юрий Антонов после операции в австрийской клинике показал себя в инвалидной коляске. Видео

Антонов о своей операции: Сейчас прихожу в себя Фото: yuryantonov_official / Instagram

На видео Антонов запечатлен сидящим в инвалидной коляске. Он передвигается по коридорам клиники с помощью персонала.

Комментируя на камеру пребывание в зарубежной клинике, российский певец заявил, что там "все очень круто и все просто замечательно".

"Сейчас я нахожусь в Вене (Австрия) в частной клинике, где мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава, операция шла более трех часов! Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя", – подписал он ролик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юрии * Антонов (@yuryantonov_official)