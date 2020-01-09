Опубликованы фото и видео Антонова, готовящегося к операции на коленях

74-летний советский и российский музыкант и певец Юрий Антонов готовится к операции на коленях. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Музыканту делали уколы в колени, но боль не прошла. Он ходит, опираясь на палочку.
Российская певица Катя Лель побывала в гостях у Антонова и показала, как он выглядит сейчас. Снимок она разместила в Instagram.
"Легендарный, лучший для меня автор и исполнитель Юрий Антонов! Спасибо за гостеприимство, дорогой!" – написала Лель.
Видео с участием Антонова опубликовал в Instagram певец Андрей Ковалев.
"Вчера в гостях у Юрия Антонова немного попел! Побывал в его святая святых... месте, где рождались и рождаются лучшие песни нашей страны!" – написал он.
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Вчера в гостях у Юрия Антонова немного попел!!)) Побывал в его Святая святых...месте, где рождались и рождаются лучшие песни нашей страны!!!)) Большая честь побывать в этом месте!! * Жду вас на своих концертах!!!)) •8 января 18:00 Большой Рождественский поэтический вечер •19 января 18:00 Акустический концерт •31 января 20:00 Большой сольный концерт * Все концерты пройдут в нашем традиционном месте Подсолнухи Art & Food!!!)) * ВХОД СВОБОДНЫЙ!!! * * Открытое шоссе, д.9, стр 14а. М.и МЦК Бульвар Рокоссовского (1 минута от метро) * #андрейковалев #ковалев #подсолнухиарт #концерт #стихи #катялель #юрийантонов #владимирильичев
В 2017 году Антонов был госпитализирован в реанимацию с подозрением на инфаркт.
Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте (Узбекская ССР на то время). Наиболее знаменитые песни в его исполнении – "От печали до радости", "Не забывай", "Гляжусь в тебя, как в зеркало", "Мечта", "Вот как бывает".