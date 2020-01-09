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09 января, 2020
 
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Опубликованы фото и видео Антонова, готовящегося к операции на коленях

74-летний советский и российский музыкант и певец Юрий Антонов передвигается с помощью палочки.

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Антонову в феврале исполнится 75 лет
Антонову в феврале исполнится 75 лет
Скриншот: Юрий Антонов / YouTube

74-летний советский и российский музыкант и певец Юрий Антонов готовится к операции на коленях. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Музыканту делали уколы в колени, но боль не прошла. Он ходит, опираясь на палочку.

Российская певица Катя Лель побывала в гостях у Антонова и показала, как он выглядит сейчас. Снимок она разместила в Instagram.

"Легендарный, лучший для меня автор и исполнитель Юрий Антонов! Спасибо за гостеприимство, дорогой!" – написала Лель.

Видео с участием Антонова опубликовал в Instagram певец Андрей Ковалев.

"Вчера в гостях у Юрия Антонова немного попел! Побывал в его святая святых... месте, где рождались и рождаются лучшие песни нашей страны!" – написал он.

В 2017 году Антонов был госпитализирован в реанимацию с подозрением на инфаркт.

Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте (Узбекская ССР на то время). Наиболее знаменитые песни в его исполнении – "От печали до радости", "Не забывай", "Гляжусь в тебя, как в зеркало", "Мечта", "Вот как бывает".

Теги: Юрий Антонов, болезнь, Катя Лель, певец, Андрей Ковалев, операция
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