  76-летняя Шер в обтягивающем наряде продефилировала по подиуму в присутствии 8 тыс. зрителей. Видео

Певица предстала перед публикой сперва в виде голограммы, а в финале показа вышла на подиум лично под свой хит Strong Enough.
Артистку сопровождал на подиуме креативный директор модного дома Оливье Рустен.
На странице бренда в Instagram отмечается, что показ состоялся в присутствии около 8 тыс. зрителей, которые встретили знаменитость аплодисментами.
Шер продефилировала по подиуму в обтягивающих брюках, поверх которых было надето декольтированное боди с длинными рукавами.
Шерилин Саркисян (Шер) родилась в 1946 году в США. В 1965 году в дуэте со своим мужем Сонни Боно певица спела I Got You Babe. Песня сделала семейный дуэт знаменитым.
Песня Шер Believe стала самым продаваемым синглом в 1999 году. Певица является лауреатом премий "Оскар", "Эмми", "Грэмми", "Золотой глобус".