  76-летняя Шер в обтягивающем наряде продефилировала по подиуму в присутствии 8 тыс. зрителей. Видео

Шер родилась в 1946 году в США Фото: ЕРА

Певица предстала перед публикой сперва в виде голограммы, а в финале показа вышла на подиум лично под свой хит Strong Enough.

Артистку сопровождал на подиуме креативный директор модного дома Оливье Рустен.

На странице бренда в Instagram отмечается, что показ состоялся в присутствии около 8 тыс. зрителей, которые встретили знаменитость аплодисментами.

Шер продефилировала по подиуму в обтягивающих брюках, поверх которых было надето декольтированное боди с длинными рукавами.

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Видео: Balmain / YouTube