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29 сентября, 2022
 
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76-летняя Шер в обтягивающем наряде продефилировала по подиуму в присутствии 8 тыс. зрителей. Видео

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Шер родилась в 1946 году в США
Шер родилась в 1946 году в США
Фото: ЕРА

76-летняя американская певица Шер вышла на подиум на Неделе моды в Париже во время презентации новой коллекции французского модного дома Balmain "весна-лето 2023". Видео показа опубликовано 28 сентября на официальном YouTube-канале бренда.

Певица предстала перед публикой сперва в виде голограммы, а в финале показа вышла на подиум лично под свой хит Strong Enough.

Артистку сопровождал на подиуме креативный директор модного дома Оливье Рустен. 

На странице бренда в Instagram отмечается, что показ состоялся в присутствии около 8 тыс. зрителей, которые встретили знаменитость аплодисментами.

Шер продефилировала по подиуму в обтягивающих брюках, поверх которых было надето декольтированное боди с длинными рукавами.

ВИДЕО
Видео: Balmain / YouTube
Контекст:

Шерилин Саркисян (Шер) родилась в 1946 году в США. В 1965 году в дуэте со своим мужем Сонни Боно певица спела I Got You Babe. Песня сделала семейный дуэт знаменитым. 

Песня Шер Believe стала самым продаваемым синглом в 1999 году. Певица является лауреатом премий "Оскар", "Эмми", "Грэмми", "Золотой глобус".

Теги: Париж, Шер, Неделя моды
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