"Спасибо за исполнение мечты". Анна Винтур на Неделе моды в Париже встретилась с украинскими дизайнерами

Мероприятие посетила главный редактор американского Vogue Анна Винтур.
О встрече с ней на своей странице в Instagram рассказал украинский дизайнер Иван Фролов.
"Огромное спасибо, Анна Винтур, за такую поддержку Украины и украинских дизайнеров. Огромное спасибо команде [украинского Vogue ]за исполнение мечты", – написал он, разместив селфи с Винтур.
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На странице бренда Frolov опубликовано видео, в котором дизайнер запечатлен во время общения с Винтур.
"Честь поделиться историей Frolov с Анной Винтур и почувствовать поддержку украинской моды", – говорится в описании ролика.
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Это не первая реакция американского Vogue на события в Украине. Ранее редакция посвятил номер первой леди Украины Елене Зеленской.