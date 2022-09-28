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29 сентября, 2022
 
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"Спасибо за исполнение мечты". Анна Винтур на Неделе моды в Париже встретилась с украинскими дизайнерами

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Винтур в знак поддержки украинской моды посетила мероприятие с участием украинских дизайнеров
Винтур в знак поддержки украинской моды посетила мероприятие с участием украинских дизайнеров
Фото: ЕРА

18 украинских дизайнеров 28 сентября представили свои бренды на Неделе моды в Париже в рамках Vogue UA Ukrainian Designers Showcase. Мероприятие было направлено на популяризацию украинских брендов на мировой арене. Организатором его выступила редакция украинского модного глянцевого издания Vogue, сообщается на их странице в Instagram.

Мероприятие посетила главный редактор американского Vogue Анна Винтур.

О встрече с ней на своей странице в Instagram рассказал украинский дизайнер Иван Фролов.

"Огромное спасибо, Анна Винтур, за такую поддержку Украины и украинских дизайнеров. Огромное спасибо команде [украинского Vogue ]за исполнение мечты", – написал он, разместив селфи с Винтур.

На странице бренда Frolov опубликовано видео, в котором дизайнер запечатлен во время общения с Винтур. 

"Честь поделиться историей Frolov с Анной Винтур и почувствовать поддержку украинской моды", – говорится в описании ролика. 

Контекст:

Это не первая реакция американского Vogue на события в Украине. Ранее редакция посвятил номер первой леди Украины Елене Зеленской.

Теги: Украина, Франция, Париж, Анна Винтур, Vogue, дизайнер, Неделя моды, Иван Фролов
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