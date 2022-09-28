"Спасибо за исполнение мечты". Анна Винтур на Неделе моды в Париже встретилась с украинскими дизайнерами

Винтур в знак поддержки украинской моды посетила мероприятие с участием украинских дизайнеров Фото: ЕРА

Мероприятие посетила главный редактор американского Vogue Анна Винтур.

О встрече с ней на своей странице в Instagram рассказал украинский дизайнер Иван Фролов.

"Огромное спасибо, Анна Винтур, за такую поддержку Украины и украинских дизайнеров. Огромное спасибо команде [украинского Vogue ]за исполнение мечты", – написал он, разместив селфи с Винтур.

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На странице бренда Frolov опубликовано видео, в котором дизайнер запечатлен во время общения с Винтур.

"Честь поделиться историей Frolov с Анной Винтур и почувствовать поддержку украинской моды", – говорится в описании ролика.

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