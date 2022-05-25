77-летний отец Меган Маркл госпитализирован после инсульта

В комментарии таблоиду она подчеркнула, что Томасу Марклу пришлось пережить немало из-за пренебрежения со стороны Меган Маркл. Она назвала такое отношение к отцу непростительным.

В публикации отмечается, что из-за госпитализации тесть принца Гарри не сможет посетить мероприятия в Лондоне по случаю 70-летия со дня правления королевы Елизаветы II, как он планировал ранее.

Сейчас он проходит обследование, которое должно установить причины инсульта.