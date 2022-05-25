Бульвар Шоубиз
 
25 мая, 2022
 
Новости

77-летний отец Меган Маркл госпитализирован после инсульта

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сестра Меган Маркл назвала непростительным ее пренебрежительное отношение к отцу
Сестра Меган Маркл назвала непростительным ее пренебрежительное отношение к отцу
Фото: ЕРА

Отец супруги британского принца Гарри Меган, 77-летний Томас Маркл госпитализирован после инсульта в один из госпиталей Калифорнии. Об этом 25 мая сообщило издание Daily Mail со ссылкой на информацию, полученную от сестры Меган – Саманты Маркл.

В комментарии таблоиду она подчеркнула, что Томасу Марклу пришлось пережить немало из-за пренебрежения со стороны Меган Маркл. Она назвала такое отношение к отцу непростительным.

В публикации отмечается, что из-за госпитализации тесть принца Гарри не сможет посетить мероприятия в Лондоне по случаю 70-летия со дня правления королевы Елизаветы II, как он планировал ранее.

Сейчас он проходит обследование, которое должно установить причины инсульта.

Контекст:

Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года принц Гарри с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

Отношения принца Гарри и его жены Меган с Томасом Марклом разладились еще во время подготовки к свадьбе. Причиной осложнения отношений, по словам тестя принца Гарри, стали фотографии с репетиции свадьбы дочери, которые он пытался продать СМИ. Маркл рассказал журналистам, что королевская семья не приняла от него извинений и запретила появляться на церемонии.

Теги: госпиталь, принц Гарри, семья, Меган Маркл, Томас Маркл, инсульт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Елена ПОСКАННАЯ
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
77-летний отец Меган Маркл госпитализирован после инсульта
77-летний отец Меган Маркл госпитализирован после инсульта
"Он мог бы покинуть страну в 67 лет, но хочет защищать Украину". Тина Кароль рассказала, где служит ее отец
"Он мог бы покинуть страну в 67 лет, но хочет защищать Украину". Тина Кароль рассказала, где служит ее отец
Пес Патрон после фото кота-блогера Степана с Тиной Кароль захотел лизнуть Дорофееву
Пес Патрон после фото кота-блогера Степана с Тиной Кароль захотел лизнуть Дорофееву
"С тобой я в безопасности". Петрожицкая показала бойфренда, к которому переехала в Гамбург после нападения РФ на Украину
"С тобой я в безопасности". Петрожицкая показала бойфренда, к которому переехала в Гамбург после нападения РФ на Украину
  "Я не понимаю, за что мне это. Что со мной не так?" Каминская рассказала о жизни в норвежском поселке
  "Я не понимаю, за что мне это. Что со мной не так?" Каминская рассказала о жизни в норвежском поселке
Как выглядит правнучка Богдана Ступки. Фото
Как выглядит правнучка Богдана Ступки. Фото
  Украинские военные записали клип на песню "Байрактар" на фоне уничтоженной российской техники. Видео
  Украинские военные записали клип на песню "Байрактар" на фоне уничтоженной российской техники. Видео
Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" публицист Гельман
Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" – публицист Гельман
"Классика военного положения ногтей". Каминская показала, каким стал ее маникюр в эмиграции
"Классика военного положения ногтей". Каминская показала, каким стал ее маникюр в эмиграции
"Мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе". Хименес-Браво взял в руки оружие
"Мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе". Хименес-Браво взял в руки оружие
"Потеряла литры крови". Plus size модель Грэм рассказала, как едва не умерла во время домашних родов
"Потеряла литры крови". Plus size модель Грэм рассказала, как едва не умерла во время домашних родов
Мадонна показала, как сейчас выглядят все ее приемные дети
Мадонна показала, как сейчас выглядят все ее приемные дети
"Какими же мы были счастливыми". Вера Брежнева высказалась о жизни до войны
"Какими же мы были счастливыми". Вера Брежнева высказалась о жизни до войны
  "Пили воду из батарей, ели кусок сала три дня". Цимбалюк рассказал, как его родственники жили в оккупированном Мариуполе
  "Пили воду из батарей, ели кусок сала три дня". Цимбалюк рассказал, как его родственники жили в оккупированном Мариуполе
  "Я – воин на сцене. Вот там я боеспособен". Выступающий за границей в поддержку Украины Дорн рассказал, в какой стране живут его жена и дети
  "Я – воин на сцене. Вот там я боеспособен". Выступающий за границей в поддержку Украины Дорн рассказал, в какой стране живут его жена и дети
Melovin с коллегами за два концерта в Германии собрал на авто для ВСУ
Melovin с коллегами за два концерта в Германии собрал на авто для ВСУ
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 