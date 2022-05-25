77-летний отец Меган Маркл госпитализирован после инсульта

В комментарии таблоиду она подчеркнула, что Томасу Марклу пришлось пережить немало из-за пренебрежения со стороны Меган Маркл. Она назвала такое отношение к отцу непростительным.
В публикации отмечается, что из-за госпитализации тесть принца Гарри не сможет посетить мероприятия в Лондоне по случаю 70-летия со дня правления королевы Елизаветы II, как он планировал ранее.
Сейчас он проходит обследование, которое должно установить причины инсульта.
Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года принц Гарри с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".
В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.
Отношения принца Гарри и его жены Меган с Томасом Марклом разладились еще во время подготовки к свадьбе. Причиной осложнения отношений, по словам тестя принца Гарри, стали фотографии с репетиции свадьбы дочери, которые он пытался продать СМИ. Маркл рассказал журналистам, что королевская семья не приняла от него извинений и запретила появляться на церемонии.