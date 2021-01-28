83-летний Дроздов стал пользователем TikTok, записав первый ролик

С момента публикации первого видео на страницу бывшего ведущего передачи "В мире животных", 83-летнего советского и российского ученого-зоолога Николая Дроздова в TikTok подписалось свыше 88 тыс. фолловеров.

Дроздов родился в 1937 году в Москве Фото: Nikolay Drozdov / Facebook (архив 2016 года)

83-летний советский и российский ученый-зоолог, бывший ведущий телепередачи "В мире животных" Николай Дроздов 26 января завел страницу на платформе для создания и просмотра коротких видео TikTok.

Первым роликом на странице стало видеоприветствие Дроздова подписчикам.

"Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас на моей страничке", – сказал он под мелодию, которая использовалась в заставке передачи "В мире животных".

С момента публикации ролика на Дроздова подписалось 88,7 тыс. подписчиков, а ролик посмотрели более 991 тыс. раз.

Платформа для создания коротких видео TikTok была запущена в 2018 году. Спустя два года в TikTok зарегистрировано более 1 млрд человек из 150 стран мира.

Дроздов родился в 1937 году в Москве. С 1977-го по 2018 год он был бессменным ведущим телепрограммы "В мире животных".