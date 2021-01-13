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TikTok сделал все аккаунты пользователей младше 16 лет приватными

Соцсеть TikTok ввела ряд изменений в настройки аккаунтов пользователей младше 16 лет. В частности, они по умолчанию будут приватными, а комментировать видео таких аккаунтов смогут только друзья.

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Новые настройки запрещают скачивать видеоролики авторов младше 16 лет
Новые настройки запрещают скачивать видеоролики авторов младше 16 лет
Фото: EPA

Социальная сеть TikTok изменила настройки аккаунтов пользователей младше 16 лет. Теперь все они по умолчанию будут приватными, говорится в пресс-релизе компании.

Настройку приватного аккаунта получат все пользователи в возрасте от 13 до 16 лет. Такая настройка позволяет просматривать видео аккаунта только тем пользователем, кто был одобрен владельцем аккаунта.

Кроме того, ужесточается возможность комментирования видео, чьим авторам меньше 16. Владелец аккаунта сам будет определять, кто сможет оставлять комментарии – только друзья или вообще никто. Возможность комментировать всем пользователям убирается.

Также пользователи смогут загружать на мобильные устройства только видеоролики авторов старше 16 лет. Для пользователей в возрасте 16–17 лет эта функция будет автоматически выключена, но ее можно изменить в настройках.

По умолчанию для аккаунтов пользователей в возрасте 13–15 лет возможность предлагать эту учетную запись другим будет выключена (но ее можно включить).

"Мы хотим, чтобы наши юные пользователи могли делать осознанный выбор в отношении того, чем и с кем они хотят поделиться, включая то, хотят ли они открыть свою учетную запись для публичного просмотра. Привлекая пользователей на раннем этапе их пути к конфиденциальности, мы можем дать им возможность принимать более осознанные решения в отношении своей конфиденциальности в интернете", – говорится в сообщении.

В компании также отметили, что для пользователей младше 13 лет они запустили отдельное приложение под названием TikTok for Younger Users, которое предлагает дополнительные меры безопасности и защиту конфиденциальности, разработанные специально для более молодой аудитории.

В 2019 году британское издание The Sun писало о том, что малолетние пользователи TikTok часто сталкиваются с сексуальным преследованием. Журналисты проанализировали ряд аккаунтов, чьими владельцами были дети, и увидели там большое количество комментариев с сексуальным подтекстом.

В колонке для The Sun бывший советник британского правительства по вопросам безопасности детей в интернете Джон Карр высказывал обеспокоенность тем, что TikTok может привлекать к себе педофилов, так как соцсеть очень популярна среди детей. По слова Карра, несмотря на минимальный возрастной ценз в 13 лет, приложение ничего не делает для проверки того, действительно ли зарегистрированные пользователи старше этого возраста. Он также критиковал настройку TikTok, позволяющую продвигать видео среди пользователей заинтересованных в таких аккаунтах – по его мнению, это облегчает педофилам поиск интересующего их детского контента.

TikTok – это сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. Аналитическая компания Sensortower в апреле прошлого года сообщала, что приложение скачали более 2 млрд раз.

Теги: дети, соцсети, педофилия, TikTok
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