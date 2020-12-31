ГОРДОН
 
 
МИР

Apple и TikTok заблокировали приложение для поиска вечеринок во время карантина

В AppStore работало приложение, рекламирующее массовые вечеринки во время пандемии. После общественного резонанса его удалили.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В самом приложении заявляли, что не проводили крупных опасных вечеринок во время пандемии
В самом приложении заявляли, что не проводили крупных опасных вечеринок во время пандемии
Фото: depositphotos.com

Социальная сеть TikTok удалила аккаунт популярного мобильного приложения Vybe Together, которое рекламировало массовые новогодние вечеринки во время карантина. Об этом 30 декабря сообщает Business Insider.

Впервые об этом приложении сообщила репортер New York Times Тейлор Лоренц. 29 декабря в своем Twitter она опубликовала скриншоты Vybe Together в AppStore и TikTok.

"Какие-то ужасные люди создали целое приложение для поиска и продвижения больших домашних вечеринок, опасных во время COVID-19, и используют TikTok, чтобы продавать его миллионам людей", – написала она.

Вскоре после этого TikTok удалил аккаунт приложения за "нарушение правил сообщества". Как отмечает Business Insider, видео с рекламой приложения в TikTok успели посмотреть 11 тыс. раз до удаления.

Это приложение появилось в AppStore около четырех месяцев назад. После того, как журналисты запросили у Apple информацию о нем, оно пропало из официального магазина компании.

В то же время основатель Vybe Together Александр Димчевский заявил, что его компания "не проводит крупных опасных вечеринок во время пандемии". Однако, столкнувшись с критикой, Vybe Together закрыл свой веб-сайт, а также страницу в Instagram.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

США находятся на первом месте в мире по распространению болезни – в стране подтвердили 82,7 млн случаев заболевания, 342 тыс. человек умерли. Об этом свидетельствуют данные Американского университета Джонса Хопкинса.

Теги: США, Apple, карантин, приложение, вечеринка, TikTok, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
51-летняя Лопес надела лакированные ботфорты и свадебное платье
51-летняя Лопес надела лакированные ботфорты и свадебное платье
"Обалденная красотка", "Мало секса". Полуобнаженная актриса "Женского Квартала" обнародовала смелое фото
"Обалденная красотка", "Мало секса". Полуобнаженная актриса "Женского Квартала" обнародовала смелое фото
"Какая прелесть", "Бредятина. Как курица". В сети комментируют необычный образ Орбакайте
"Какая прелесть", "Бредятина. Как курица". В сети комментируют необычный образ Орбакайте
Заразившегося коронавирусом Грачевского перевели из палаты в реанимацию – Telegram-канал Mash
Заразившегося коронавирусом Грачевского перевели из палаты в реанимацию – Telegram-канал Mash
47-летняя Королева надела черный кокошник и обтянула ноги колготками с латексными вставками
47-летняя Королева надела черный кокошник и обтянула ноги колготками с латексными вставками
This Christmas. Джамала и Laud с хором звукозаписывающего лейбла исполнили кавер-версию знаменитой песни
This Christmas. Джамала и Laud с хором звукозаписывающего лейбла исполнили кавер-версию знаменитой песни
  Как спасти елку от кота? Видеоподборка новогодних кошачьих шалостей
  Как спасти елку от кота? Видеоподборка новогодних кошачьих шалостей
"Доктор, что со мной?" Заразившаяся коронавирусом беременная Василиса Фролова рассказала о своей новой особенности
"Доктор, что со мной?" Заразившаяся коронавирусом беременная Василиса Фролова рассказала о своей новой особенности
  "Там всегда пахло дорогим коньяком и деньгами". Dzidzio рассказал, как работал на таможне и почему уволился
  "Там всегда пахло дорогим коньяком и деньгами". Dzidzio рассказал, как работал на таможне и почему уволился
"Нам не надо больше ада, ехай на х..й, дорогой". Шнуров в матерной форме попрощался с 2020-м
"Нам не надо больше ада, ехай на х..й, дорогой". Шнуров в матерной форме попрощался с 2020-м
Dantes показал обгоревшее лицо
Dantes показал обгоревшее лицо
Писанка показала, как приготовить безвредный для фигуры салат "Оливье"
Писанка показала, как приготовить безвредный для фигуры салат "Оливье"
"Не проходят эти шишки". Блогер Покрещук показала реакцию своей бабушки на ее увеличенные скулы. Видео
"Не проходят эти шишки". Блогер Покрещук показала реакцию своей бабушки на ее увеличенные скулы. Видео
"Этот год показал, что я люблю мужа не за звание или количество денег". Супруга Павлика подвела итоги их пятилетних отношений
"Этот год показал, что я люблю мужа не за звание или количество денег". Супруга Павлика подвела итоги их пятилетних отношений
Представитель упавшего с лестницы Алибасова рассказал о его здоровье
Представитель упавшего с лестницы Алибасова рассказал о его здоровье
"Сердце разрывается". Дочь и внучка заразившейся коронавирусом Фрейндлих оказались с ней в одной больнице
"Сердце разрывается". Дочь и внучка заразившейся коронавирусом Фрейндлих оказались с ней в одной больнице
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
"Осадчая беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
"Осадчая беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS