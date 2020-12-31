Apple и TikTok заблокировали приложение для поиска вечеринок во время карантина

В AppStore работало приложение, рекламирующее массовые вечеринки во время пандемии. После общественного резонанса его удалили.

В самом приложении заявляли, что не проводили крупных опасных вечеринок во время пандемии Фото: depositphotos.com

Социальная сеть TikTok удалила аккаунт популярного мобильного приложения Vybe Together, которое рекламировало массовые новогодние вечеринки во время карантина. Об этом 30 декабря сообщает Business Insider.

Впервые об этом приложении сообщила репортер New York Times Тейлор Лоренц. 29 декабря в своем Twitter она опубликовала скриншоты Vybe Together в AppStore и TikTok.

"Какие-то ужасные люди создали целое приложение для поиска и продвижения больших домашних вечеринок, опасных во время COVID-19, и используют TikTok, чтобы продавать его миллионам людей", – написала она.

Some terrible people built a whole app for finding and promoting COVID-unsafe large, indoor house parties and they’re using TikTok to market it to millions of ppl. pic.twitter.com/zYhBiFH4vR — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) December 29, 2020

Вскоре после этого TikTok удалил аккаунт приложения за "нарушение правил сообщества". Как отмечает Business Insider, видео с рекламой приложения в TikTok успели посмотреть 11 тыс. раз до удаления.

Это приложение появилось в AppStore около четырех месяцев назад. После того, как журналисты запросили у Apple информацию о нем, оно пропало из официального магазина компании.

В то же время основатель Vybe Together Александр Димчевский заявил, что его компания "не проводит крупных опасных вечеринок во время пандемии". Однако, столкнувшись с критикой, Vybe Together закрыл свой веб-сайт, а также страницу в Instagram.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

США находятся на первом месте в мире по распространению болезни – в стране подтвердили 82,7 млн случаев заболевания, 342 тыс. человек умерли. Об этом свидетельствуют данные Американского университета Джонса Хопкинса.