83-летняя Кадочникова рассказала, почему отказывается играть "возрастных теток"

Народная артистка Украины Лариса Кадочникова подчеркнула, что знает, как выглядит и каков ее творческий потенциал.

Кадочникова: Дамы спрашивают, сколько я сделала подтяжек. И не верят, что ни одной Фото: Лариса Кадочникова / Facebook

83-летняя народная артистка Украины Лариса Кадочникова в интервью сайту "Факты" рассказала, что в 2021 году вынуждена была дважды отказаться от предложений сняться в кино.

"Неинтересно! Прочла сценарии: один на другой похож, роли примерно одинаковые – развалившихся возрастных теток. Таких персонажей я не хочу играть, потому что знаю, как выгляжу и каковы мои творческие возможности", – поделилась актриса.

По словам Кадочниковой, залогом молодости является интересная жизнь.

"Если жизнь скучная и пресная, человек уже в 30 лет начинает ощущать увядание и приближение старости. Есть дамы, которые спрашивают, сколько я сделала подтяжек. И не верят, что ни одной", – подытожила Кадочникова.

Кадочникова родилась в 1937 году в Москве. Она работала в московском театре "Современник" в 1961–1964 годах, затем – на Киевской киностудии имени Довженко. В 1964 году выступает на сцене Киевского академического русского драматического театра имени Леси Украинки.

Сейчас Кадочникова играет роль Сары Бернар в спектакле "Актрисе всегда 18" .