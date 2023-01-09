85-летний Хопкинс снялся для обложки британского журнала Icon

"Один из величайших актеров Хопкинс всегда полон энергии", – говорится в публикации.

На фото Хопкинс позирует в гольфе и расстегнутом пальто.

Контекст:

Хопкинс родился в 1937 году в Великобритании. Актер известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала, доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон".

С 1975 года актер является членом сообщества анонимных алкоголиков.

Хопкинс женат. Его третья жена – колумбийка Стелла Арроява – моложе актера на 19 лет. Пара познакомилась в Лос-Анджелесе в магазине. Супруги живут в браке 16 лет.

Ранее актер в течение 29 лет был женат на Дженнифер Линтон, которая была его бухгалтером и администратором.

В первом браке с театральной актрисой Петронеллой Баркер у Хопкинса родилась дочь Эбигейл (1968). Супруги расстались в 1972 году после шести лет отношений.

Хопкинс – дважды лауреат и шестикратный номинант премии "Оскар".