Хопкинс отметил 45 лет трезвости и рассказал, как бросил пить

82-летний американский актер Энтони Хопкинс не употребляет алкоголь с 1975 года. По его словам, он научился преодолевать минутные слабости, вызванные мыслями о выпивке.

Хопкинс: Ровно 45 лет назад меня как будто разбудил тревожный звоночек Фото: Anthony Hopkins / Facebook

82-летний американский актер Энтони Хопкинс отмечает 45-летие трезвости. Об этом он сообщил в видеоролике, который разместил 29 декабря в Faceboook.

"Близится Новый год. Это был тяжелый год, наполненный печалью и горем для многих. Но ровно 45 лет назад меня как будто разбудил тревожный звоночек", – рассказал актер.

По словам Хопкинса, 29 декабря 1975 года после того, как едва не умер после сильного алкогольного опьянения, он осознал, что хочет жить.

"Я сказал: "Я хочу жить". И пришло облегчение, моя жизнь стала потрясающей", – сообщил он.

Актер признался, что за эти 45 лет ему приходилось преодолевать желание выпить, но он всегда считал такие мысли минутной слабостью.

"Не сдавайтесь, продолжайте бороться", – подытожил Хопкинс.

Хопкинс родился в 1937 году в Великобритании. Актер известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала, доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон".

С 1975 года актер является членом сообщества анонимных алкоголиков.

Хопкинс женат. Его третья жена – колумбийка Стелла Арроява моложе актера на 19 лет. Пара познакомилась в Лос-Анджелесе в магазине. Супруги живут в браке 16 лет.

Ранее актер в течение 29 лет был женат на Дженнифер Линтон, которая была его бухгалтером и администратором.

В первом браке с Петронеллой Баркер у Хопкинса родилась дочь Эбигейл (1968). Супруги расстались в 1972 году после шести лет отношений.