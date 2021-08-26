90-летнего Краско госпитализировали с инсультом

Он отметил, что артист находится "в нормальном состоянии, шутит и разговаривает". Медики надеются, что Краско восстановится.
В публикации подчеркивается, что актер самостоятельно обратился за медицинской помощью, а предварительным диагнозом медиков был микроинсульт.
Краско родился в 1930 году. В театре Комиссаржевской артист служит с 1965 года, а его кинодебют состоялся в 1961 году – он снялся в эпизодической роли в картине Балтийское небо". Последний фильм с участием Краско был снят в 2020 году.