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27 января, 2021
 
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90-летний Краско опроверг рождение дочери

90-летний российский актер Иван Краско расстроен тем, что полуторамесячный ребенок его партнерши Юлии Кичемасовой оказался для него чужим.

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90-летний Краско отец пятерых детей. Старший сына артиста Андрей Краско умер 15 лет назад
90-летний Краско – отец пятерых детей. Старший сына артиста Андрей Краско умер 15 лет назад
Скриншот: Первый канал / YouTube

90-летний российский актер Иван Краско 27 января в комментарии российскому изданию MK.ru заявил, что не является отцом дочери, которую 4 декабря 2020 года родила его партнерша Юлия Кичемасова.

Актер подчеркнул, что узнал об этом еще 22 января 2021 года, в день съемок шоу российского "Первого канала" "На самом деле" с его участием, но вынужден был хранить молчание до момента, пока передача не выйдет в эфир.

Директор артиста Вячеслав Смородинов рассказал изданию, что Краско был расстроен, узнав, что отцом ребенка является другой мужчина. По словам Смородинова, Краско мечтал о дочери.

Смородинов уточнил, что у актера были основания полагать, что ребенок может быть его, так как тот часто виделся с Кичемасовой.

26 января российские СМИ со ссылкой на анонс шоу "На самом деле" с участием Краско сообщили, что в декабре 2020 года его партнерша Юлия Кичемасова родила дочь Дарью, заявив, что ее отцом является актер.

Сообщалось, что Кичемасова забеременела путем экстракорпорального оплодотворения с использованием биоматериала Краско.

Вечером 26 января в эфире шоу выяснилось, что по результатам ДНК-экспертизы отцом ребенка Кичемасовой является другой мужчина.

Ранее Краско был женат пять раз. От этих отношений у актера родились три сына и две дочери. Старший сын артиста от второго брака – российский актер Андрей Краско умер в 2006 году.

В 2018 году Краско заявил, что его четвертая жена – актриса Наталья Шевель не хочет рожать от него детей. В том же году их брак распался. Шевель моложе Краско на 60 лет.

Теги: дети, скандал, беременность, Иван Краско
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