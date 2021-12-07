  "А что сделаешь? Куда идти?" Сумская заявила, что была шокирована, узнав, каким издевательствам подвергали в школе ее младшую дочь

"Когда я об этом узнала уже после окончания школы от Ани, была просто шокирована, каким издевательствам подвергали ребенка из-за того, что это дочь известного человека. Аня мне ничего не говорила – я только могла догадываться, но настолько глубоко и унизительно все это происходило", – призналась актриса.

Сумская подчеркнула, что узнав о нюансах школьного буллинга в адрес своей дочери, не стала ничего предпринимать.

"А что ты сделаешь? Куда будешь идти? Надо отдать должное мужу, он тогда мне мудро так посоветовал: "Оля, не вмешивайся" Это действительно надо отпустить и идти своей дорогой, не вспоминая, потому что у меня все это тоже было, это был ужасный буллинг", – призналась актриса.

По словам Сумской, сейчас она жалеет, что не встретилась с учителями дочери, чтобы обсудить проблему. Подробностей школьного буллинга в адрес дочери актриса озвучивать не стала.

ВИДЕО

Видео: Телеканал LIVE / YouTube