  "Бег меня стимулирует". 55-летняя Сумская рассказала о своих пробежках

"Я бегаю в абсолютно любую погоду. До -10 °С я все-таки бегаю. Я тепло одеваюсь. Бег меня стимулирует", – призналась актриса.

По словам Сумской, она совершает пробежки без музыки.

"Я должна слышать, что происходит вокруг", – отметила Сумская.

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Видео: Tony Pepper / YouTube