  "Бег меня стимулирует". 55-летняя Сумская рассказала о своих пробежках

"Я бегаю в абсолютно любую погоду. До -10 °С я все-таки бегаю. Я тепло одеваюсь. Бег меня стимулирует", – призналась актриса.
По словам Сумской, она совершает пробежки без музыки.
"Я должна слышать, что происходит вокруг", – отметила Сумская.
Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она дебютировала на экране в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале "Роксолана" (1996–2003).
Актриса замужем за актером Виталием Борисюком. Они поженились в 1996 году. У пары есть дочь Анна (2002). Борисюк – второй муж Сумской. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у актрисы есть дочь Антонина Паперная (1990).