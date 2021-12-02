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02 декабря, 2021
 
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"Бег меня стимулирует". 55-летняя Сумская рассказала о своих пробежках

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Сумская: Я бегаю в абсолютно любую погоду
Сумская: Я бегаю в абсолютно любую погоду
Фото: olgasumska / Instagram

55-летняя украинская актриса Ольга Сумская в разговоре со своей старшей дочерью, актрисой Антониной Паперной призналась, что любит совершать пробежки в любую погоду. Запись их разговора опубликована 1 декабря на YouTube-канале Паперной.

"Я бегаю в абсолютно любую погоду. До -10 °С я все-таки бегаю. Я тепло одеваюсь. Бег меня стимулирует", – призналась актриса.

По словам Сумской, она совершает пробежки без музыки.

"Я должна слышать, что происходит вокруг", – отметила Сумская.

ВИДЕО
Видео: Tony Pepper / YouTube
Контекст:

Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она дебютировала на экране в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале "Роксолана" (1996–2003).

Актриса замужем за актером Виталием Борисюком. Они поженились в 1996 году. У пары есть дочь Анна (2002). Борисюк – второй муж Сумской. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у актрисы есть дочь Антонина Паперная (1990).

Теги: здоровье, Ольга Сумская, Антонина Паперная
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