"Ох, красотка!" Ольга Сумская показала, как выглядела в 90-е, и назвала "три золотых качества" в человеке

"В характере человека есть три золотых качества: терпение, чувство меры и умение молчать. Иногда в жизни они помогают больше, чем ум, талант и красота", – подписала снимки Сумская.

Пост актрисы набрал почти 4 тыс. лайков.

"Мудро", – прокомментировала andriana_monarshuk.

"Ох, красотка!" – написала tatyanarogachenko.

"Вы очень красивая женщина", – считает anyutapolinchuk.

Контекст:

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она дебютировала на экране в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале "Роксолана" (1996–2003).

Актриса замужем за актером Виталием Борисюком. Они поженились в 1996 году. У пары есть дочь Анна (2002). Борисюк – второй муж Сумской. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у актрисы есть дочь Антонина Паперная (1990).

В мае 2021 года, по случаю серебряной свадьбы, Сумская и Борисюк повторно сочетались браком. Они живут вместе 30 лет, но расписались 25 лет назад.