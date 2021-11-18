"Со временем только красивее". 55-летняя Ольга Сумская похвасталась пышным бюстом

Сумская показала свои фото за 25 лет работы на ТВ Фото: olgasumska / Instagram

"Мои такие разные, но незабываемые и яркие 25 лет на украинском ТВ", – подписала фото 55-летняя актриса и поздравила сотрудников телевидения и радиовещания с профессиональным праздником.

Пост Сумской набрал больше 12 тыс. лайков и свыше 200 комментариев.

"Мне кажется, со временем вы только красивее. Сейчас просто очаровательны, очень хороши", – написала под постом nadiafediv01.

"Невероятная!" – считает sobol.0207.

"Оля, все такая же яркая", – прокомментировал troshin9215.

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