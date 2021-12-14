  "А, это те поющие трусы?" Полякова призналась, что Крутой отказался смотреть ее выступление на отдыхе в Монако

Полякова: Я очень хотела выступить. Я была просто в качестве гостьи, но я же всегда хотела петь Фото: polyakovamusic / Instagram

По словам артистки, она вместе со своим мужем, украинским бизнесменом Вадимом Буряковским была приглашена в качестве гостьи на день рождения к "высокопоставленным людям", имена которых называть не стала. Мероприятие проходило в Монако, а среди гостей оказался Крутой с супругой.

"Я очень хотела выступить. Я была просто в качестве гостьи, но я же всегда хотела петь, я тогда не была звездой. Я готовилась, пошла переодеваться, уже должна была выходить, а он с женой встает и уходит. И Вадик мой говорит: "Останьтесь, сейчас Олечка будет петь". А он сказал: "А, это те поющие трусы? Что мне там слушать?" И он встал и ушел", – поделилась воспоминаниями Полякова.

Она уточнила, что узнала об этом разговоре от мужа, но не уверена, называл ли ее Крутой именно "поющими трусами". Артистка при этом отметила, что его высказывание было пренебрежительным.

Певица заявила, что после этого начала работать над диапазоном, так как слова Крутого спровоцировали появление у нее неуверенности и комплексов.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube