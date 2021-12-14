Бульвар Шоубиз
 
14 декабря, 2021
 
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"А, это те поющие трусы?" Полякова призналась, что Крутой отказался смотреть ее выступление на отдыхе в Монако

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Полякова: Я очень хотела выступить. Я была просто в качестве гостьи, но я же всегда хотела петь
Полякова: Я очень хотела выступить. Я была просто в качестве гостьи, но я же всегда хотела петь
Фото: polyakovamusic / Instagram

Российский композитор Игорь Крутой на отдыхе в Монако отказался слушать выступление украинской певицы Оли Поляковой, которая на тот момент еще не была знаменитой артисткой. Об этом певица рассказала 10 декабря в новом выпуске YouTube-шоу "Взрослые девочки".

По словам артистки, она вместе со своим мужем, украинским бизнесменом Вадимом Буряковским была приглашена в качестве гостьи на день рождения к "высокопоставленным людям", имена которых называть не стала. Мероприятие проходило в Монако, а среди гостей оказался Крутой с супругой.

"Я очень хотела выступить. Я была просто в качестве гостьи, но я же всегда хотела петь, я тогда не была звездой. Я готовилась, пошла переодеваться, уже должна была выходить, а он с женой встает и уходит. И Вадик мой говорит: "Останьтесь, сейчас Олечка будет петь". А он сказал: "А, это те поющие трусы? Что мне там слушать?" И он встал и ушел", – поделилась воспоминаниями Полякова.

Она уточнила, что узнала об этом разговоре от мужа, но не уверена, называл ли ее Крутой именно "поющими трусами". Артистка при этом отметила, что его высказывание было пренебрежительным.

Певица заявила, что после этого начала работать над диапазоном, так как слова Крутого спровоцировали появление у нее неуверенности и комплексов. 

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем за украинским бизнесменом Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Теги: Монако, карьера, Игорь Крутой, Оля Полякова
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