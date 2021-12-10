  "Очень плохо закончил". Полякова впервые рассказала о судьбе своего родного отца

Ранее певица не упоминала его в своих интервью и публикациях. По словам Поляковой, ее отец обладал идеальным слухом, но его родители хотели, чтобы он стал медиком.
"У моего родного отца был идеальный слух. Он мог взять абсолютно любой инструмент, даже который он никогда не видел, "побрынчать", и через пять минут он начинал на нем идеально музицировать. Но его засунули в мединститут. Там он учиться не хотел. Естественно, ездил по свадьбам, там классно зарабатывал, родители это не воспринимали, заставляли его. Он не хотел заниматься, не учился, они его "чмырили", он начал подбухивать, уходить от этой всей "долбежки" и очень плохо закончил", – рассказала артистка.
Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.
Полякова замужем за украинским бизнесменом Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).