"Да снимите вы уже все с себя", "Зажигалочка". Полякова оголила декольте и пах на вручении музыкальной премии

Песня Поляковой "Взрослая девочка" вошла в топ лучших песен 2021 года по версии "Музыкальной платформы" Фото: _polyakovamusic_fan / Instagram

Певица сообщила, что ее новая песня "Взрослая девочка" вошла в топ лучших песен этого года по версии организаторов премии.

Артистка пришла на церемонию в платье с анималистическим принтом ассиметричного кроя и золотистом топе – наряд Поляковой прикрывал только правую сторону тела, полностью обнажив зону декольте, живот, пах, бедро и ногу слева.

"Да снимите вы уже все с себя", – отреагировали поклонники.

"Красивее красоты. Зажигалочка", – написали пользователи сети.