Бульвар Шоубиз
 
10 декабря, 2021
 
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"Да снимите вы уже все с себя", "Зажигалочка". Полякова оголила декольте и пах на вручении музыкальной премии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Песня Поляковой "Взрослая девочка" вошла в топ лучших песен 2021 года по версии "Музыкальной платформы"
Песня Поляковой "Взрослая девочка" вошла в топ лучших песен 2021 года по версии "Музыкальной платформы"
Фото: _polyakovamusic_fan / Instagram

Украинская певица Оля Полякова посетила церемонию вручения премии "Музыкальная платформа 2021" от канала "Украина". Фото, на котором артистка запечатлена на красной дороже, 10 декабря опубликовано на ее странице в Facebook.

Певица сообщила, что ее новая песня "Взрослая девочка" вошла в топ лучших песен этого года по версии организаторов премии.

Артистка пришла на церемонию в платье с анималистическим принтом ассиметричного кроя и золотистом топе – наряд Поляковой прикрывал только правую сторону тела, полностью обнажив зону декольте, живот, пах, бедро и ногу слева.

"Да снимите вы уже все с себя", – отреагировали поклонники. 

"Красивее красоты. Зажигалочка", – написали пользователи сети.

https://www.facebook.com/polyakovamusic/posts/463247831839436

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем за украинским бизнесменом Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Теги: Оля Полякова, певица
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