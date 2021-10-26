Бульвар Шоубиз
 
26 октября, 2021
 
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"А пропадала ли?" Пропавшую пять суток назад актрису Светличную заподозрили в инсценировке своего исчезновения

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Нашедшаяся спустя пять суток после пропажи Светлана Светличная и Андрей Малахов в студии одного из российских ток-шоу
Нашедшаяся спустя пять суток после пропажи Светлана Светличная и Андрей Малахов в студии одного из российских ток-шоу
Фото: malakhov007

81-летняя российская актриса Светлана Светличная, которая не выходила на связь с 21 октября, нашлась. Об этом 26 октября сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По словам источника, артистка жива и здорова и якобы "принимает участие в записи телепередачи". При этом почему Светличная не давала о себе знать почти пять суток, в новости не говорится.

В комментарии российскому изданию РБК сын актрисы Александр Ивашов признался, что полиция еще не сообщила ему о том, что его мать нашли, хотя она была объявлена в розыск именно после его заявления в органы о ее пропаже.

После сообщения о том, что Светличная нашлась, фото с актрисой запостил у себя в Instagram популярный российский телеведущий Андрей Малахов. "Нашлась!" – подписал он снимок. Часть его подписчиков скептически отнеслась к радостной новости.

"А пропадала ли?" – усомнилась nata_butik.

"Понапридумают", – написала allafilonskaia.

"Уже не знают, на чем пиариться. Следующая новость будет, что она умерла или замуж вышла!" – возмутилась dorogylia87.

Контекст:

Об исчезновении Светличной стало известно 25 октября, когда ее сын обратился в полицию с заявлением. Позже появилась информация, что артистка 26 октября попала на уличные видеокамеры, установленные на киностудии имени Горького в Москве. На кадрах актриса выходит из белой машины и под руку с неизвестной женщиной направляется ко входу на киностудию.

Светличная родилась 15 мая 1940 года. Окончила Всероссийский госинститут кинематографии имени Герасимова. В 1959 году она дебютировала в кино в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Широкую популярность актрисе принесли роли в фильмах "Бриллиантовая рука" и в телесериале "Семнадцать мгновений весны".

Светличная дважды была замужем. Первый раз – за актером Владимиром Ивашовым. От этого брака у нее два сына – старший Алексей и младший Олег, который скончался в 2006 году.

Вторым мужем актрисы был художник Сергей Смирнов-Сокольский, который почти на 20 лет ее младше. В браке с ним Светличная была 27 дней.

Теги: Светлана Светличная, Андрей Малахов, актриса, пропавшие без вести, исчезновение
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