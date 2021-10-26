"А пропадала ли?" Пропавшую пять суток назад актрису Светличную заподозрили в инсценировке своего исчезновения

Нашедшаяся спустя пять суток после пропажи Светлана Светличная и Андрей Малахов в студии одного из российских ток-шоу Фото: malakhov007

По словам источника, артистка жива и здорова и якобы "принимает участие в записи телепередачи". При этом почему Светличная не давала о себе знать почти пять суток, в новости не говорится.

В комментарии российскому изданию РБК сын актрисы Александр Ивашов признался, что полиция еще не сообщила ему о том, что его мать нашли, хотя она была объявлена в розыск именно после его заявления в органы о ее пропаже.

После сообщения о том, что Светличная нашлась, фото с актрисой запостил у себя в Instagram популярный российский телеведущий Андрей Малахов. "Нашлась!" – подписал он снимок. Часть его подписчиков скептически отнеслась к радостной новости.

"А пропадала ли?" – усомнилась nata_butik.

"Понапридумают", – написала allafilonskaia.

"Уже не знают, на чем пиариться. Следующая новость будет, что она умерла или замуж вышла!" – возмутилась dorogylia87.

View this post on Instagram A post shared by Андрей Малахов (@malakhov007)