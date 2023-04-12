Акриловые ногти можно снять самостоятельно. Эксперт рассказала, как сделать это дома и не повредить натуральные

Если процесс снятия акриловых ногтей выполнять терпеливо, можно обойтись "практически без повреждений" Фото: linanguyen_nails / Instagram

По словам эксперта, целостность натуральных ногтей будет зависеть от того, как мастер наносил на них акриловые краски и с какой интенсивностью вы будете их удалять.

Уокер подчеркнула, что если процесс выполняется терпеливо, можно обойтись "практически без повреждений".

Снятие акриловых ногтей в пять этапов