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12 апреля, 2023
 
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Акриловые ногти можно снять самостоятельно. Эксперт рассказала, как сделать это дома и не повредить натуральные

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Если процесс снятия акриловых ногтей выполнять терпеливо, можно обойтись "практически без повреждений"
Если процесс снятия акриловых ногтей выполнять терпеливо, можно обойтись "практически без повреждений"
Фото: linanguyen_nails / Instagram

Американский мастер по маникюру Саванна Уокер в комментарии редакции американского женского сайта Good Housekeeping рассказала, как самостоятельно можно снять акриловые ногти, не повредив при этом натуральные.

По словам эксперта, целостность натуральных ногтей будет зависеть от того, как мастер наносил на них акриловые краски и с какой интенсивностью вы будете их удалять.

Уокер подчеркнула, что если процесс выполняется терпеливо, можно обойтись "практически без повреждений".

Снятие акриловых ногтей в пять этапов

  • пилочкой с очень высокой зернистостью снимите как можно большую поверхность акрилового ногтя;
  • после этого ногти необходимо замочить в емкости с жидкостью для снятия лака до момента, пока оставшийся акрил не растворится. В качестве альтернативного способа на ногти можно положить смоченные жидкостью для снятия лака ватные спонжи и обмотать ногти фольгой. Процедуру необходимо проводить в помещении с хорошей вентиляцией;
  • через каждые 20 минут проверяйте состояние ногтей и постепенно соскабливайте с помощью апельсиновой палочки остатки акрила. На участках, где акрил не растворился, эксперт рекомендует использовать пилочку для ногтей.
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: маникюр, акриловые ногти
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