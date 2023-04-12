Акриловые ногти можно снять самостоятельно. Эксперт рассказала, как сделать это дома и не повредить натуральные

По словам эксперта, целостность натуральных ногтей будет зависеть от того, как мастер наносил на них акриловые краски и с какой интенсивностью вы будете их удалять.
Уокер подчеркнула, что если процесс выполняется терпеливо, можно обойтись "практически без повреждений".
Снятие акриловых ногтей в пять этапов
- пилочкой с очень высокой зернистостью снимите как можно большую поверхность акрилового ногтя;
- после этого ногти необходимо замочить в емкости с жидкостью для снятия лака до момента, пока оставшийся акрил не растворится. В качестве альтернативного способа на ногти можно положить смоченные жидкостью для снятия лака ватные спонжи и обмотать ногти фольгой. Процедуру необходимо проводить в помещении с хорошей вентиляцией;
- через каждые 20 минут проверяйте состояние ногтей и постепенно соскабливайте с помощью апельсиновой палочки остатки акрила. На участках, где акрил не растворился, эксперт рекомендует использовать пилочку для ногтей.